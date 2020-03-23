Первые случаи коронавируса в Кыргызстане выявлены при помощи российских тестов

Первые случаи коронавируса в Кыргызстане и Узбекистане выявлены при помощи российских тест-систем. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что Россия передала 13 странам тест-системы для выявления заразившихся коронавирусом, в том числе Узбекистану и Кыргызстану.

Речь идет о тест-системах, разработанных научно-исследовательским институтом «Вектор» (Новосибирск). Системы уже переданы странам — членам Евразийского экономического союза, СНГ, а также Ирану, Монголии и КНДР, говорится в сообщении. Кроме того, вскоре их доставят в Египет, Сербию и Венесуэлу, отметили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, «с использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Узбекистане».

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.