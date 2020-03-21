В Telegram создали чат-бот для информирования кыргызстанцев о коронавирусе

В Telegram запущен специальный чат-бот для информирования населения по вопросам ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, бот разработан и запущен экстренным IT-штабом при Государственном комитете информационных технологий и связи. Чат-бот сможет ответить на часто задаваемые вопросы о коронавирусе, что позволит врачам выполнять свои обязанности — помогать пациентам.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо зарегистрироваться в Telegram и пройти по ссылке: https://t.me/COVID19_KyrgyzstanBot.