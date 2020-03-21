Для вывоза кыргызстанцев, находящихся за границей, организованы чартерные рейсы

Для вывоза кыргызстанцев, застрявших в других странах, организованы чартерные рейсы. Об этом на брифинге сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

По его словам, отработан график с авиакомпаниями. Сегодня ожидают восемь чартерных рейсов в Россию. «Уже четыре прилетели в Ош и Бишкек из Москвы. Ждем еще четыре из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. На завтра также запланировано восемь рейсов, на 23 марта — пять-шесть рейсов в разные города», — сказал Курманбек Акышев.

Он добавил, что сейчас отрабатывается алгоритм вывоза кыргызстанцев из Египта.

«Они туда улетели казахскими авиалиниями, но потом Казахстан закрыл границы и они не смогли выехать. Договорились с властями Египта, чтобы они дали разрешение вывезти нашей компанией. Сегодня-завтра решим», — отметил Курманбек Акышев.

В целом, по его словам, планируется вывезти около 3 тысяч кыргызстанцев.