12:07
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Для вывоза кыргызстанцев, находящихся за границей, организованы чартерные рейсы

Для вывоза кыргызстанцев, застрявших в других странах, организованы чартерные рейсы. Об этом на брифинге сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

По его словам, отработан график с авиакомпаниями. Сегодня ожидают восемь чартерных рейсов в Россию. «Уже четыре прилетели в Ош и Бишкек из Москвы. Ждем еще четыре из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. На завтра также запланировано восемь рейсов, на 23 марта — пять-шесть рейсов в разные города», — сказал Курманбек Акышев.

Он добавил, что сейчас отрабатывается алгоритм вывоза кыргызстанцев из Египта.

«Они туда улетели казахскими авиалиниями, но потом Казахстан закрыл границы и они не смогли выехать. Договорились с властями Египта, чтобы они дали разрешение вывезти нашей компанией. Сегодня-завтра решим», — отметил Курманбек Акышев.

В целом, по его словам, планируется вывезти около 3 тысяч кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147403/
просмотров: 516
Версия для печати
Материалы по теме
Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Мухаммедкалый Абылгазиев: Сейчас не время искать виновных. Нужно победить вирус
Коронавирус в Кыргызстане. На Совбезе рассматривают дополнительные меры борьбы
В Баткенском районе введен режим чрезвычайной ситуации
В Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок
Заболевшие коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно
По смертности от коронавируса Италия обогнала Китай
Из карантина сбежала дочь заболевшей в Ноокате. Ее нашли
Общественный транспорт в Бишкеке будут дезинфицировать четырежды в день
В Кыргызстан поступит еще 20 тысяч тест-систем на коронавирус
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Бизнес
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
Увеличены емкость и&nbsp;охват 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;35&nbsp;населенных пунктах Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах
21 марта, суббота
12:01
Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
11:55
Мухаммедкалый Абылгазиев: Сейчас не время искать виновных. Нужно победить вирус
11:53
Коронавирус в Кыргызстане. На Совбезе рассматривают дополнительные меры борьбы
11:38
В Баткенском районе введен режим чрезвычайной ситуации
11:32
Для вывоза кыргызстанцев, находящихся за границей, организованы чартерные рейсы