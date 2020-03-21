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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Общественный транспорт в Бишкеке будут дезинфицировать четырежды в день

В Бишкеке саночистка и дезинфекция в автобусах, троллейбусах и маршрутках будут проходить не менее четырех раз в день. Распоряжение подписал вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

«Транспортные службы при поддержке сотрудников центра Госсанэпиднадзора как минимум четыре раза в день обрабатывают поручни, ручки сидений, руль, панели и входные двери хлорсодержащими растворами», — отметили в мэрии.

В муниципалитете рекомендуют во время поездки в городском транспорте надевать маски, после соприкосновения с поручнями, мелочью и бумажными купюрами пользоваться санитайзерами, мыть руки с мылом.

С вопросами можно обращаться на горячую линию городского штаба: 0312625813, 0555839379 или WhatsApp: 0705025010, Госсанэпиднадзора: 0555920241.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147377/
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