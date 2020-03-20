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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

ЦИК открыл новый раздел на сайте, где можно узнать программу политических партий

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов открыла новый раздел на сайте, где можно узнать информацию о 22 политических партиях, зарегистрированных на выборах в местные кенеши. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

По ее данным, на сайте можно ознакомиться с программами всех партий, получить общую информацию о каждой из них: контактные данные, региональные представительства, руководящие органы, количество членов партии, логотипы, даты регистрации, девизы, историю участия в выборах и другое.

«На новом ресурсе публикуется финансовая отчетность партий с указанием источника финансирования и всех статей расходов», — отметили в ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что в рамках совершенствования выборного законодательства введены единые подходы к порядку открытия специальных счетов избирательных фондов, учету и расходованию средств избирательных фондов, а также введен запрет на пожертвования и обязательная публикация финансовых отчетов на сайте ЦИК.

Выборы депутатов городских и айыльных кенешей состоятся 12 апреля. В этот день пройдет голосование в 25 айыл окмоту и 5 городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу. Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147339/
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