ЦИК открыл новый раздел на сайте, где можно узнать программу политических партий

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов открыла новый раздел на сайте, где можно узнать информацию о 22 политических партиях, зарегистрированных на выборах в местные кенеши. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

По ее данным, на сайте можно ознакомиться с программами всех партий, получить общую информацию о каждой из них: контактные данные, региональные представительства, руководящие органы, количество членов партии, логотипы, даты регистрации, девизы, историю участия в выборах и другое.

«На новом ресурсе публикуется финансовая отчетность партий с указанием источника финансирования и всех статей расходов», — отметили в ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что в рамках совершенствования выборного законодательства введены единые подходы к порядку открытия специальных счетов избирательных фондов, учету и расходованию средств избирательных фондов, а также введен запрет на пожертвования и обязательная публикация финансовых отчетов на сайте ЦИК.

Выборы депутатов городских и айыльных кенешей состоятся 12 апреля. В этот день пройдет голосование в 25 айыл окмоту и 5 городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу. Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.