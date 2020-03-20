На счет для борьбы с коронавирусом поступило 2,2 миллиона сомов

На 20 марта 2020 года (12.30) на счет по борьбе с коронавирусом поступило 2 миллиона 200 тысяч сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Напомним, что в Кыргызстане открыли счет для зачисления денежных средств для мероприятий по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны.