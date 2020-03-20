На счет для борьбы с коронавирусом поступило 2,2 миллиона сомов

На 20 марта 2020 года (12.30) на счет по борьбе с коронавирусом поступило 2 миллиона 200 тысяч сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Напомним, что в Кыргызстане открыли счет для зачисления денежных средств для мероприятий по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны.
Лицевой счет 4402011000101373 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».
Добровольные и грантовые средства в иностранной валюте необходимо перечислять на валютный счет (в долларах США) для последующего зачисления на счет Минздрава.
Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of
Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic SWIFT: NBKIKG22
Correspondent account number: