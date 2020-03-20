14:09
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На счет для борьбы с коронавирусом поступило 2,2 миллиона сомов

На 20 марта 2020 года (12.30) на счет по борьбе с коронавирусом поступило 2 миллиона 200 тысяч сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов. 

Напомним, что в Кыргызстане открыли счет для зачисления денежных средств для мероприятий по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Лицевой счет 4402011000101373 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».

Добровольные и грантовые средства в иностранной валюте необходимо перечислять на валютный счет (в долларах США) для последующего зачисления на счет Минздрава.

Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of New YorkNew YorkUSA, SWIFT: FRNYUS33

Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic SWIFT: NBKIKG22

Correspondent account number: 0210-8671-5 

Beneficiary: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic

Beneficiary account: № 1013350100590106   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147283/
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
В городе Ош приостанавливает работу общественный транспорт
«Сорос — Кыргызстан» передал аппарат ИВЛ инфекционной больнице
Будут грабить магазины. Ответ МВД депутату Алтынбеку Сулайманову
В Кыргызстане учителям разрешили не приходить в школы и работать дистанционно
Вместе с заболевшими коронавирусом паломницами прилетели еще 282 человека
Из Москвы не могут вылететь 300 граждан КР. Депутаты требуют отправить самолет
Бери пример! Мужчины Тогуз-Булака решили шить маски и раздавать их бесплатно
Волонтеры в Джалал-Абаде дезинфицируют общественные места
Впервые в истории закрываются две главные святыни ислама: коронавирус
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Бизнес
Увеличены емкость и&nbsp;охват 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;35&nbsp;населенных пунктах Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах
В&nbsp;Яндекс.Такси в&nbsp;Бишкеке появилась услуга &laquo;Доставка&raquo; В Яндекс.Такси в Бишкеке появилась услуга «Доставка»
Как Beeline заботится об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ситуации с&nbsp;коронавирусом Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом
&laquo;Бакай Банк&raquo; идет навстречу заемщикам из-за коронавируса (обновлено) «Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса (обновлено)
20 марта, пятница
13:43
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
13:41
В городе Ош приостанавливает работу общественный транспорт
13:39
Маски на Ошском рынке Бишкека продают по 50 сомов
13:36
«Сорос — Кыргызстан» передал аппарат ИВЛ инфекционной больнице
13:29
На счет для борьбы с коронавирусом поступило 2,2 миллиона сомов