Впервые в истории закрываются две главные святыни ислама: коронавирус

С сегодняшнего дня, 20 марта, впервые в истории закрываются две главные святыни ислама — Большая Заповедная мечеть (Аль-Масджид аль-Харам) в Мекке и Мечеть пророка в Медине. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар пояснил, что такое беспрецедентное решение пришлось принять из-за вспышки коронавируса, чтобы не допустить массового заражения людей.

В целях предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам.

Ранее власти Саудовской Аравии отменили все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции, с 15 марта на две недели ограничили пассажирское авиасообщение с другими странами, а 17 марта закрыли все мечети, кроме двух главных в Мекке и Медине.

На сегодняшний день в королевстве зарегистрировано 274 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Три новых случая коронавируса выявили в Кыргызстане. Общее число заболевших — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района, где сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.

Таким образом, на сегодня в стране два района, где действует режим ЧС.

Все зараженные кыргызстанские паломники вернулись домой из малой умры в Саудовской Аравии.