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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Волонтеры в Джалал-Абаде дезинфицируют общественные места

Волонтеры Красного Полумесяца совместно с МЧС в Джалал-Абаде проводят мероприятия по дезинфекции публичных мест. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

Сейчас работы идут на автовокзалах, рынках, улицах и в домах. В дополнение оказываемой помощи Красным Полумесяцем предоставлено 10 пульверизаторов и 50 упаковок хлора для 19 санитарно-контрольных пропускных пунктов в Джалал-Абаде.

Сегодня волонтеры начали подворовый обход в новостройках Бишкека, они предоставляют базовые правила по мытью рук, призывают не ходить на тои, избегать мест массового скопления людей.

В Кыргызстане выявили новые случаи коронавируса. Заболевание диагностировано у троих жительниц Ноокатского района, вернувшихся из Кувейта. Общее число заразившихся в КР — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147266/
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