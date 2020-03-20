Иностранцы в России смогут продлить срок пребывания, не выезжая из страны

Иностранцы, находящиеся в России, в том числе и кыргызстанцы, смогут продлить срок пребывания, не выезжая из страны. Об этом сообщило МВД РФ.

«В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан и учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории России. Для этого необходимо обратиться в ближайший к месту фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся в России.

«Трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов, не выезжая из России и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи заявлений», — отметили в ведомстве.

Иностранцам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, продлят срок пребывания в случае истечения срока действия выданного документа.