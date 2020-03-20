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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Из Кыргызстана в Узбекистан уехали больше 6 тысяч человек

С 17 по 19 марта с момента введения со стороны Узбекистана временного ограничения по пропуску лиц и машин через госграницу в Кыргызстан из соседней страны въехало 5 тысяч 183 человека. Об этом сообщает Республиканский штаб по коронавирусу.

Уточняется, что из этого числа въехало 1 тысяча 917 граждан КР и 3 тысячи 189 граждан РУз.

«Из Кыргызстана выехало 6 тысяч 795 человек, из них граждан КР — 866 человек, граждан РУз — 5 тысяч 919. Разница — это граждане третьих стран. В пунктах пропуска по всему периметру госграницы КР осуществляется строгий контроль граждан, особенно прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Пограничные наряды, кроме действительных документов, проверяют штампы в паспортах на предмет недавнего пребывания граждан, пересекающих госграницу, в странах риска», — сообщили в штабе.

Как отмечается, согласно алгоритму действий, подготовленному Минздравом, все граждане, прибывающие в Кыргызстан, проходят термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей.

«Кыргызстанцы, прибывающие из стран первой категории, помещаются в обсервационные помещения на карантин. Все КПП на границе работают в усиленном режиме. Во всех пунктах пропуска установлены дезинфекционные барьеры и проводится дезинфекция транспорта», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147244/
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