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Общество

Ситуация с ценами из-за коронавируса. Мэр Бишкека продолжает инспекции

В течение ближайших дней в столице будут проходить рейды по недопущению необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости. Об этом мэр Бишкека Азиз Суракматов сообщил на встрече с руководителями торговых центров и городских рынков.

24.kg
Фото 24.kg. Встреча мэра Бишкека Азиза Суракматова и предпринимателей

Азиз Суракматов напомнил, что завышение стоимости продуктов влечет за собой уголовную ответственность. «Вчера мы провели рейд, в целом торговые объекты работают без перебоев, продуктов достаточно. Сегодня отдельные лица, перекупщики, у вас покупают и продают товары с наценкой. Эту неделю будем проводить рейды по фактам спекуляции», — сказал градоначальник.

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Он отметил, что ситуация в торговой сфере осложняется из-за ажиотажа и паники. «Наш президент обратился к народу и призвал к гражданской ответственности и не поддаваться панике. Нам необходимы стабильность, патриотизм и готовность помогать друг другу. Мы принимаем меры, особое внимание уделяем недопущению повышения цен на товары», — подчеркнул Азиз Суракматов.

Некоторые предприниматели заметили, что стоимость мешка сахара сейчас составляет 2 тысячи 50 сомов, и попросили обратить на это внимание соответствующих органов. Сотрудник ГСБЭП пообещал, что вопрос будет решен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147217/
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