Избиение инвалидов. В Минсоцразвития объяснили назначение Адильбека Козубаева

В Министерстве труда и социального развития объяснили назначение Адильбека Козубаева на пост директора Бишкекского социального стационарного учреждения сохранением «институциональной памяти». Об этом 24.kg сообщил юрист Бакытбек Жумашев.

По его словам, по факту избиения инвалидов, а именно в причастности к этому подозревают Адильбека Козубаева. Но как фигурант уголовного дела о незаконном лишении свободы чиновник не проходит. «На днях я получил ответ от Госинспекции по технической и экологической безопасности. Они признали, что Козубаева назначили с нарушениями», — сказал Бакытбек Жумашев.

Он добавил: в министерстве назначение объяснили тем, что глава ведомства Улугбек Кочкоров подписал приказ о назначении, «учитывая пожелания получателей услуг БССУ».

Однако одна из сотрудниц БССУ Ирина Побежимова ранее в заявлении указала, что директор учреждения Адильбек Козубаев оскорбляет сотрудников, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, Козубаев избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как некоторые издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.

Это уже не первый скандал в данном соцучреждении. Экс-директор Эркингуль Абдылдаева судилась с Министерством социального развития и труда из-за незаконного увольнения. Она выиграла суд.