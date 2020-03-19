У жителей Сузака собирают деньги на дезинфекцию. В МЧС опровергли информацию

Информация о том, что у жителей Сузакского района собирают деньги на проведение дезинфицирующих мероприятий, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее житель Сузака пожаловался 24.kg, что в аптеках района нет антисептиков и масок, а обработку проводят только после оплаты услуг.

«Дезинфекцию проводят только тогда, когда встаешь в очередь. Ее проводят за деньги. А по новостям говорят, что выделили средства, что обеспечивают всем необходимым. Где правда?» — задался вопросом сельчанин.

В Кыргызстане выявлены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. У троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии 12 марта, вышли положительные результаты анализов на заболевание. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.