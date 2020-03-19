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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Флешмоб в поддержку врачей из Сузака запустили медработники Бишкека

Врачи и медицинские работники Бишкека запустили флешмоб в поддержку своих коллег в Сузакском районе, где были зарегистрированы первые случаи COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Елена Баялинова.

«Одно дело готовиться и говорить об угрозах, другое — столкнуться с ними лицом к лицу на рабочем посту, где все мысли только о том, как помочь больным, и совсем нет времени подумать о себе и своей защите. Мы объявили войну вирусу и его осложнениям, а на войне как на войне, и только наши терпение, умение и старания помогут всем нам выдержать это испытание», — цитирует она столичных медиков.

Напомним, накануне глава Минздрава Кыргызстана сообщил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все три человека — жители Сузака, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147085/
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