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Общество

Мэрия Бишкека переходит на удаленную работу с горожанами

Мэрия Бишкека переходит на удаленную работу с горожанами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии просят бишкекчан отказаться от лишних выходов на улицу в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности жителей столицы.

Связаться с руководством столичного муниципалитета можно в социальных сетях или по телефонам:

первый вице-мэр, курирующий экономическую и финансовую политику, Алмаз Кушбекович Бакетаев: 0312625826;

вице-мэр по социальной политике Татьяна Анатольевна Кузнецова: 0312613680;

вице-мэр, курирующий вопросы транспорта и земельной политики, Азиз Эсенбекович Алымкулов: 0312613680;

вице-мэр, курирующий вопросы ЖКХ, Мирлан Казылаевич Амантуров: 0312613683, 0312625842;

вице-мэр, курирующий вопросы архитектуры и строительства, Уланбек Шайлообекович Азыгалиев: 0312610820, 0312610733;

руководитель центрального аппарата мэрии Балбак Зарлыкович Тулобаев: 0312613683.

Кроме того, с вопросами или жалобами можно обращаться по номерам: 1840, 1850, 0312591802, а фото- и видеофакты направлять на основной WhatsApp-канал мэрии 0554182185.

Вся информация оперативно размещается на официальном сайте столичного муниципалитета, а также на официальных аккаунтах мэрии, акимиатов, муниципальных служб, МТУ в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147002/
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