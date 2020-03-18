Удивительные кадры из Венеции. Из-за коронавируса вода в каналах стала чистой

В Венеции из-за пандемии коронавируса исчезли туристы, а движение моторных лодок прекратилось. И каналы, по словам местных, стали удивительно чистыми. Об этом пишут СМИ.

Венецианцы распространяют в соцсетях фото и видео необычно прозрачной воды и восхищаются увиденным.

«Как сообщалось, в Италии во время карантина из-за вспышки COVID-19 резко снизилось загрязнение воздуха. В стране уменьшились автомобильный трафик и промышленная активность. Как доказательство, Европейское космическое агентство сделало анимацию, основанную на спутниковых снимках. Ранее NASA заявило о подобной ситуации в китайской провинции Хубэй», — отмечают СМИ.

По последним данным, в Италии общее число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч человек, а число погибших выросло на 345 за сутки.