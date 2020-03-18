Православная церковь не отменила богослужения из-за коронавируса

В церквях и храмах Бишкекской и Кыргызстанской епархии продолжают проводиться богослужения. Информацию об этом 24.kg подтвердил помощник секретаря епархии по вопросам с общественностью протоиерей Алексей Сыромятников.

По его словам, на сегодня службы не отменены. При этом в течение двух дней ситуация может измениться. Решение по этому поводу будет принимать глава епархии епископ Даниил.

При этом вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сообщила 24.kg, что рекомендации правительства об ограничении массовых молитв касаются абсолютно всех конфессий. Ранее Госкомиссия по делам религий уже проводила беседы со священнослужителями и просила их отменить массовые службы.

«Если православная церковь продолжает проводить службы, то мы снова обратимся в Госкомрелигий. Пусть они вновь проведут с ними беседу на эту тему», — заметила Алтынай Омурбекова.

Отметим, что накануне Духовное управление мусульман Кыргызстана временно приостановило пятничные намазы во всех мечетях страны.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.