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Общество

На малый хадж из Иссык-Кульской области ездил 51 человек

Из Иссык-Кульской области на малый хадж отправлялся 51 человек. Об этом 24.kg сообщили в территориальном подразделении муфтията.

Уточняется, что граждане ездили в Саудовскую Аравию из Каракола, Джети-Огуза и села Ак-Суу. В областном казыяте не знают, вернулись ли они в Кыргызстан и где сейчас находятся. 

Остальные казыяты областей страны недоступны для комментариев.

Отметим, что в Духовном управлении мусульман КР не владеют информацией, из каких регионов и городов республики паломники уезжали в Саудовскую Аравию на малый хадж, так же как и в департаменте туризма.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146877/
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