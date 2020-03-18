На малый хадж из Иссык-Кульской области ездил 51 человек

Из Иссык-Кульской области на малый хадж отправлялся 51 человек. Об этом 24.kg сообщили в территориальном подразделении муфтията.

Уточняется, что граждане ездили в Саудовскую Аравию из Каракола, Джети-Огуза и села Ак-Суу. В областном казыяте не знают, вернулись ли они в Кыргызстан и где сейчас находятся.

Остальные казыяты областей страны недоступны для комментариев.

Отметим, что в Духовном управлении мусульман КР не владеют информацией, из каких регионов и городов республики паломники уезжали в Саудовскую Аравию на малый хадж, так же как и в департаменте туризма.