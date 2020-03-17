В Минздраве есть план реагирования на случай выявления коронавируса

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана есть отработанный со Всемирной организацией здравоохранения план готовности и реагирования на случай регистрации коронавируса. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, сегодня нельзя сказать, что отечественная система здравоохранения на очень высоком уровне. Но при этом уже предприняты все необходимые меры на случай коронавируса.

«Мы сегодня делаем стратегический запас лекарственных средств. Кроме того, будут дополнительно приобретаться все необходимые средства. У Минздрава есть специальный план, отработанный с ВОЗ. Там пошагово все расписано, кто и что будет делать в случае заражения, есть протоколы лечения», — рассказала Алтынай Омурбекова.

«На сегодня у нас развернуты 1 тысяча 962 койко-места. При необходимости их число увеличат. Надеемся, ситуация будет держаться на сегодняшнем уровне. Мы делаем все необходимое для этого», — заключила вице-премьер.