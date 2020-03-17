13:05
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минздраве есть план реагирования на случай выявления коронавируса

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана есть отработанный со Всемирной организацией здравоохранения план готовности и реагирования на случай регистрации коронавируса. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, сегодня нельзя сказать, что отечественная система здравоохранения на очень высоком уровне. Но при этом уже предприняты все необходимые меры на случай коронавируса.

«Мы сегодня делаем стратегический запас лекарственных средств. Кроме того, будут дополнительно приобретаться все необходимые средства. У Минздрава есть специальный план, отработанный с ВОЗ. Там пошагово все расписано, кто и что будет делать в случае заражения, есть протоколы лечения», — рассказала Алтынай Омурбекова.

«На сегодня у нас развернуты 1 тысяча 962 койко-места. При необходимости их число увеличат. Надеемся, ситуация будет держаться на сегодняшнем уровне. Мы делаем все необходимое для этого», — заключила вице-премьер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146731/
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
Школьный карантин. Как взять ребенка на работу и не сойти с ума
В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с распространением коронавируса
Массового скопления людей на местных выборах постараются избежать
Чрезвычайный режим будет введен, даже если коронавирусом заболеет один человек
Муфтият уже сегодня может запретить проведение жума-намаза во всех мечетях
Пандемия коронавируса. Выпадения бюджета могут составить 20 миллиардов сомов
Минфин обещает своевременно выплачивать зарплаты, пособия и пенсии
В кабмине надеются на стабилизацию ситуации по коронавирусу через три недели
В Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса
Расширен список стран, вернувшись из которых придется пройти карантин в больнице
Популярные новости
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; временно изменяет порядок проведения пресс-конференций ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
Одно из&nbsp;отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к&nbsp;Всемирной паутине Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
17 марта, вторник
13:00
Школьный карантин. Как взять ребенка на работу и не сойти с ума Школьный карантин. Как взять ребенка на работу и не сой...
13:00
В Минздраве есть план реагирования на случай выявления коронавируса
12:59
В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с распространением коронавируса
12:52
Массового скопления людей на местных выборах постараются избежать
12:42
В парламенте просят правительство поддержать бизнес и дать отсрочку по кредитам