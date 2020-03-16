Куда можно обратиться в случаях завышения стоимости товаров

Во всей республике в межрайонных отделах ГСБЭП работают телефоны доверия, на которые можно позвонить в случаях монопольно высоких цен на рынках и торговых центрах. Об этом сообщили в пресс-службе Финпола.

Центральный аппарат ГСБЭП — Бишкек, проспект Манаса, 101/1, а также для устных обращений телефон горячей линии 1955, телефон дежурной части ГСБЭП: 0312323091, 323707.

Управление ГСБЭП при ПКР по Бишкеку — проспект Манаса, 101/1, 0312543980, 0312541712.

1 Подразделения ГСБЭП при ПКР по Чуйской области Подразделения ГСБЭП при ПКР по Чуйской области

МРО ГСБЭП по Аламединскому и Иссык-Атинскому районам — село Люксембург, улица Железнодорожная, 75, телефон 0312616955;

МРО ГСБЭП по Кеминскому, Чуйскому районам и Токмаку — село Чуй, улица Ибраимова, 29, телефон 0312607399;

МРО ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам — город Кара-Балта, улица Кожомбердиева, 2, телефон 0312607822;

МРО ГСБЭП по Сокулукскому и Московскому районам — село Сокулук, улица Ленина, 131, телефон 0312221170.

2 Подразделения ГСБЭП при ПКР по Таласской области Подразделения ГСБЭП при ПКР по Таласской области

МРО ГСБЭП по Бакай-Атинскому, Таласскому районам и Таласу — город Талас, улица Бердике Батыра, 265а, телефон 0342252454;

МРО ГСБЭП по Кара-Бууринскому и Манасскому районам — село Кызыл Адыр, улица Чингиза Айтматова, 7, телефон/факс 0345626868.

3 Подразделения ГСБЭП при ПКР по Иссык-Кульской области Подразделения ГСБЭП при ПКР по Иссык-Кульской области

МРО ГСБЭП по Жети-Огузскому, Тюпскому, Ак-Суйскому районам и Караколу — город Каракол, улица Абдрахманова, 105, телефон/факс 0392252610;

МРО ГСБЭП по Тонскому, Иссык-Кульскому районам и Балыкчи — город Балыкчи, улица Аманбаева, 153, телефон 0394451323.

4 Подразделения ГСБЭП при ПКР по Нарынской области Подразделения ГСБЭП при ПКР по Нарынской области

МРО ГСБЭП по Нарынскому, Ат-Башинскому, Ак-Талинскому районам и Нарыну — город Нарын, улица Ленина, 44, телефон/факс 0352256045;

МРО ГСБЭП по Джумгальскому и Кочкорскому районам — село Кочкор, улица Орозбак, 133, телефон 0353550770.

5 Поздразделения ГСБЭП при ПКР по городу Ошу и Ошской области Поздразделения ГСБЭП при ПКР по городу Ошу и Ошской области

УГСБЭП по Ошу — город Ош, проспект Масалиева, 75, телефон/факс 03222555232;

МРО ГСБЭП по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам — город Узген, улица Манаса, 93, телефон 0323350050;

МРО ГСБЭП по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам — город Кара-Суу, улица Ленина, 157, телефон 0323251776;

МРО ГСБЭП по Араванскому и Ноокатскому районам — город Ноокат, улица Солтобаева, 11, телефон 0323051065.

6 Подразделения ГСБЭП при ПКР по Джалал-Абадской области Подразделения ГСБЭП при ПКР по Джалал-Абадской области

МРО ГСБЭП по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороускому, Сузакскому районам и по Джалал-Абаду — город Джалал-Абад, улица Курманбека, 37, телефон/факс: 0372251282;

МРО ГСБЭП по Токтогульскому району и Ташкумыру, Кара-Кулю, Майлуу-Суу — город Кара-Куль, улица Сабирова, 1а, телефон 0374651011;

МРО ГСБЭП по Аксыйскому, Ала-Букинскому и Чаткальскому районам — телефон 03742 50033.

7 Подразделения ГСБЭП при ПКР по Баткенской области Подразделения ГСБЭП при ПКР по Баткенской области

МРО ГСБЭП по Баткенскому, Лейлекскому районам и Баткену, Сулюкте — город Баткен, улица Садыкова, 48, телефон 03622511276;

МРО ГСБЭП по Кадамджайскому району и Кызыл-Кие — город Кызыл-Кия, улица Кулатова, 32, телефон 0365751452.

Отметим, что в минувшие выходные по республике наблюдался спекулятивный рост цен на отдельные продукты.

ГСБЭП организовала рабочие группы, которые круглосуточно осуществляют выезды в торговые точки, где зафиксированы массовые продажи и монопольно высокие цены.