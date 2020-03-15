Ложь о больных коронавирусом в Иссык-Ате распространяла стоматолог. Ее нашли

ГУВД Чуйской области установило личность женщины, которая ранее распространяла недостоверную аудиоинформацию о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На территории Кыргызстана недобросовестными гражданами распространяется недостоверная и провокационная информация. В последние дни через WhatsApp были распространены голосовые сообщения женщины о том, что в село Ивановка Иссык-Атинского района начали завозить заболевших коронавирусом граждан. Личность ее уже установлена», — проинформировали в ГУВД.

Известно, что ею оказалась 27-летняя местная жительница. Женщина работает стоматологом в одной из территориальных больниц.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.

Врача, которая распространяла дезинформацию, допросили. Она призналась в том, что отправила недостоверную информацию через WhatsApp своей сестре, а та другим своим контактам.