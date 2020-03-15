Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

На основании приказа Министерства культуры, информации и туризма от 4 марта 2020 года «О временном запрете проведения культурно-массовых мероприятий» отменен ряд концертов. Перед посещением какого-либо мероприятия позвоните организаторам и убедитесь, что оно будет.

3-18 марта. Выставка «Семь цветов Солнца»

Это персональная выставка Андрея Зотова. Он работает в техниках живописи маслом, акрилом, темперой, акварелью, гуашью, а также пастели и с различными графическими материалами в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета и других.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-21 марта. Выставка «Узелок солнца»

Выставка художника Рината Ханафеева. В ней автор представил более 80 работ. Его живопись можно назвать «интегральным реализмом». Образы кажутся сюрреалистичными: будто сотканы из наших переживаний, снов, тайн. При всем этом они остаются осязаемыми и реальными.

«Галерея М».

5 марта — 5 апреля. Выставка произведений декоративно-прикладного искусства

Экспозиция посвящена Международному женскому дню. В ней принимают участие 15 мастеров — как профессионалы, так и те, для кого это хобби.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова.

3-31 марта. Выставка политических плакатов «Прорыв женщин»

Политические плакаты из архива социальной демократии Фонда имени Фридриха Эберта показывают историю политического участия женщин в течение трех важных политически переломных этапов XX века.

Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова (зал немецкой литературы), 9.00-17.00.

17 марта. Лекция «История кыргызов, которую не преподавали»

Самое важное в истории нации — это переломный момент, при котором нация может потерять все или деградировать, либо найти новое начало, чтобы укрепиться и пойти в рост. Это моменты, когда гаснут или возрождаются сила и дух нации. Чего мы хотим — угаснуть или же возродиться? Приходите на очередную лекцию кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

17 марта. Тренинг «Товарные знаки для малого и среднего бизнеса»

Вы узнаете, как защитить свой товарный знак, как зарегистрировать его без ошибок, чем отличается товарный знак от фирменного наименования, как зарегистрировать свой товарный знак за рубежом и многое другое.

ololoErkindik, 16.00.

18 марта. Концерт группы «Порнофильмы» (Россия)

Парни давно уже шумят на всю Россию, несмотря на запреты концертов властями, собирая огромные площадки и продолжая писать искренние, критичные и злободневные песни. В Бишкеке группа представит новый альбом.

Клуб «Ретро-Метро», 19.00.

19 марта. Мастер-класс по SMM

Что такое SMM, расскажет Дарья Казакова. Для тех, кто владеет бизнесом и не знает, нужен ли им SMM, кто хочет получить профессию будущего, а также для всех интересующихся. Только личный опыт, никаких шаблонов, формулировок и прочей ненужной информации.

Курсы MOVEment, 18.30.

19 марта. Кинопремьеры

«Тролли. Мировой тур» (мультфильм). Поп-тролли в шоке — оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, опен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп-баттлы — впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все... чтобы миром безоговорочно правил хард-рок.

«Тихое место — 2» (ужасы). Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы...

«Афера в Майами» (триллер). Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.

«Верю в любовь» (драма). Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она та самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.