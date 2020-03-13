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Общество

В Бишкеке нашли мальчика. Милиция ищет его родителей

Милиция разыскивает родителей мальчика. Его накануне обнаружили одного на пересечении улицы Орозбекова и проспекта Жибек Жолу в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, ребенка нашли вчера примерно в 14.30. Ему около пяти-шести лет. Особые приметы: азиатская внешность, одет в черную ветровку, серые штаны, черные ботинки и шапку.

«Ребенок невнятно ведет речь, не может рассказать о родителях и показать домашний адрес. Сотрудники милиции накормили мальчика и доставили в Центр адаптации детей при мэрии», — говорится в сообщении.

В настоящее время работники милиции ведут соответствующие мероприятия по установлению личности и места проживания ребенка и его родителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146409/
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