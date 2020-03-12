Строительству пешеходной зоны и велодорожки в Бишкеке мешают объекты

Строительству П-образной пешеходной зоны и велодорожки по проспектам Манаса, Чуй и улице Байтика Баатыра мешают объекты, владельцы которых вышли за красные линии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, подразделения муниципалитета начали подготовительные работы. Специалисты отдела мониторинга управления земельных ресурсов (УЗР) мэрии проинспектировали отрезок улицы Байтика Баатыра от улицы Масалиева до улицы Горького. Здесь построят тротуар и велодорожку шириной 4,5 метра, но ряд предпринимателей вышли за пределы красной линии.

В мэрии отметили, что с предпринимателями идут переговоры, специалисты управления тщательно изучают документы на объекты, которые находятся в проблемной зоне, пересматриваются договорные отношения с арендаторами.

«Все строения с нарушениями, вышедшие за красную линию, должны отодвинуть. При заключении договоров аренды предпринимателей всегда уведомляют, что их объекты могут попасть под демонтаж или передислокацию для реализации городских проектов», — отметили в мэрии.