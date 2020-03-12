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Общество

Деревья не для красоты. Экологи советуют пересмотреть план по озеленению Бишкека

Деревья городу нужны не для красоты, они имеют влияние во многих сферах. Об этом на круглом столе «Концепция развития зеленого фонда Бишкека: механизмы реализации» заявил директор ОФ «Инициатива «Арча» Дмитрий Ветошкин.

По его словам, озеленение — это вопросы экологической безопасности, экономической, социальной выгоды.

У нас единственные рекреационные территории, оставшиеся не коммерческими, — это зеленые зоны. В них формируется основной социальный капитал, в них общаются люди.

Дмитрий Ветошкин

«Если же мы будем развивать только торговые центры и парки, то в будущем, боюсь, получим поколение потребителей», — сказал он.

Дмитрий Ветошкин отметил, что вопрос озеленения для Бишкека непростой. Столица расположена в очень сложных климатических условиях. «В отличие от влажных городов, где дерево воткнул и оно выросло, Бишкек нам без ирригации не озеленить», — пояснил он.

Директор ОФ «Инициатива «Арча» добавил, что в городе не соблюдаются нормы и требования к озеленению районов.

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«Есть свод правил по планировке городов и населенных пунктов. В нем говорится, что при застройке площадь озелененной территории микрорайона должна быть не менее 6 квадратных метров на человека. Почему у нас не соблюдаются эти стандарты, почему у нас до сих пор придомовые территории представлены узенькими полосочками газонов? Одно из предложений — усилить контроль не только над качеством сроительства, но и над обеспеченностью новой застройки зелеными территориями», — подчеркнул он.

Кроме того, в документе отмечено, что удельный вес озелененных территорий общего пользования в городах и населенных пунктах должен быть не менее 40 процентов.

«По нашим расчетам, в Бишкеке эта территория — всего 7 процентов. На одного горожанина приходится всего 11 квадратных метров всех зеленых насаждений», — добавил Дмитрий Ветошкин.

По его словам, сегодня необходимо уделить внимание вопросу компенсационного озеленения.

Сегодня, по нашим расчетам, чтобы заменить одно полноценное дерево по биомассе, которая выполняет средообразующую функцию, необходимо 210 саженцев.

Дмитрий Ветошкин

«Мы поддерживаем, что разбиваются новые парки, но первый фактор, который должен быть соблюден, — максимальное загущение зелени для микроклимата и тени. Те дендропланы, с которыми мы знакомились, на сегодня носят чисто декоративный характер. Мы не можем себе позволить в нашем климате парки с такими маленькими деревьями. Это должны быть закрытые массивы, которые в перспективе будут выполнять климатообразующую функцию. Кроме того, в озеленении как парков, так и улиц, должен соблюдаться ярусный принцип: должны быть деревья трех высот, кустарники, травы», — заметил он.

В то же время экоактивист считает, что власти стали уделять внимание озеленению.

«Никто ранее столько средств не выделял на озеленение, никогда дни посадок не объявлялись на государственном уровне», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146277/
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