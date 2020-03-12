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Общество

Территории лесных насаждений в Кыргызстане начали огораживать. Чтобы уберечь

В Кыргызстане планируют восстановить лесопосадки на территории более 2 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По ее данным, около 1 тысячи гектаров занимают лесные культуры, 800 гектаров — плодово-ягодные сады, а также плантации быстрорастущих пород, которые ориентированы на улучшение экологического состояния окружающей среды и социально-экономической ситуации в сельской местности.

«Для защиты от выпаса скота в целях обеспечения естественного возобновления лесов некоторые участки зеленых насаждений запланировано огородить, в общей сложности более 1,1 тысячи гектаров. В пилотных Аксыйском, Ат-Башинском лесных хозяйствах эта работа завершена, высажено 18,6 тысячи саженцев», — отметили в ведомстве.

Чиновники рассказали, что эти мероприятия позволят увеличить лесопокрытые зоны, защитить леса от выпаса скота, сохранить биоразнообразие в регионах республики. Работы проводятся при технической поддержке проекта «Интегрированное управление лесными экосистемами КР», финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146211/
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