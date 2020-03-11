Выборы-2020. Центризбирком опубликовал контрольные списки избирателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов опубликовала контрольный список избирателей на государственном портале «Тизме». Об этом сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в избирательных комиссиях контрольные списки вывесят 13 марта.

По сведениям ЦИК, общая численность избирателей в предварительном списке на 13 февраля составляла 340 тысяч 479 человек. Число избирателей в контрольном списке по состоянию на 8 марта — 342 тысячи 545 человек. Увеличение составило 2 тысячи 66 избирателей.

Избиратель может уточнить себя в списке для участия в выборах депутатов в местные кенеши до 28 марта, придя на избирательный участок, зайдя на портал «Тизме» или позвонив по номеру 119 (звонок бесплатный).

«В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также при отсутствии избирателя в предварительном, контрольном списках гражданин вправе до 28 марта 2020 года обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением о внесении изменений или включении в список избирателей и предъявить паспорт (ID-карту). Копия документа прикладывается к заявлению. При этом избиратель должен пройти биометрическую идентификацию. Это можно сделать в органах Государственной регистрационной службы по месту жительства», — отметили в Центризбиркоме.

ЦИК обращает особое внимание на то, что, согласно требованиям закона, граждане, сменившие прописку, но не имеющие отметку в паспорте, не могут быть включены в соответствующий список на местных выборах.

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«Правоохранительные органы продолжают проверку массовой прописки граждан в городах, где 12 апреля пройдут выборы в местные кенеши. Категория граждан и/или адресов массовой регистрации, по которым проводится проверка (досудебные действия, служебные расследования), выделена отдельно. Дальнейшие действия по ним, связанные со списком избирателей, приостановлены до завершения проверок и дачи правовой оценки», — подчеркнули в Центризбиркоме.

Выборы депутатов городских и айыльных кенешей состоятся 12 апреля. В этот день пройдет голосование в 25 айыл окмоту и пяти городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу. Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.