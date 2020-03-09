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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Электронное билетирование. Проездные получили около 10 школ

Проездные билеты «Тулпар» получили учащиеся около 10 школ. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель компании, внедряющей проект электронного билетирования, Арсен Кондахчан.

По его словам, задержка с выпуском и отправкой карт возникла из-за того, что многие школы предоставили данные в формате, которые невозможно использовать для печати.

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Электронное билетирование

«В частности, это касается фотографий. На них могут быть какие-то отметки прямо на лице ребенка. Мы можем напечатать, но потом же ученику ходить с ней. Сейчас вынуждены отслеживать каждую фотографию, связываться с учебным заведением, запрашивать другие фотографии», — отметил он.

По его словам, карты отгрузили в 10 школ. Разработчики зафиксировали факт, когда учебное заведение вернуло половину, аргументировав, что родители отказались их брать.

«Возникает вопрос, как школа собирала списки. Проездные оплачивают постфактум, а, значит, расходы на их изготовление в случае отказа ложатся на нас. Но мы к этому относимся с пониманием», — отметил он.

Напомним, система электронного билетирования «Тулпар» в муниципальном общественном транспорте заработала с 1 марта. С этого дня, заверяли в мэрии, оплата за проезд должна была стать полностью безналичной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145905/
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