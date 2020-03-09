12:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Электронное билетирование. Выпуск разовых карт нецелесообразен

Себестоимость выпуска разовой карты для проезда в общественном транспорте составит 30 сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель компании BPC AG, внедряющей проект электронного билетирования, Арсен Кондахчан.

По его словам, от ее выпуска отказались из-за высокой себестоимости. «Пока мы не рассматриваем их выпуск, но подсчеты показывают, что люди не готовы приобретать карту за 30 сомов и потом выбрасывать ее», — сказал он.

Арсен Кондахчан отметил, что людей, которые воспользуются картой единожды — очень мало. «Даже если он несколько раз в год приезжает, может просто пополнить карту», — отметил он.

Добавим, что стоимость синей карты «Тулпар» составляет 50 сомов. В нее входит одна поездка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145874/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Если валидатор для карт «Тулпар» не работает, за проезд можно не платить
Электронное билетирование. Водителям автобусов обещают повысить зарплату
Пик использования карт «Тулпар» пришелся на четверг. Число пользующихся растет
Тихий ужас электронного билетирования в Бишкеке. Мы проверили, как оно работает
Электронное билетирование. Школьникам не успели выдать проездные билеты
Пенсионеры смогут ездить по старым проездным картам до получения электронных
Военные пенсионеры могут лишиться бесплатного проезда в общественном транспорте
В Бишкеке начали раздавать электронные проездные карты пенсионерам
Электронное билетирование. Проездные ученикам будут продавать в школах
Электронное билетирование. Полностью безналичной станет оплата проезда в марте
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Одна из&nbsp;организаторов митинга в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова работала судьей Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
9 марта, понедельник
12:16
Если валидатор для карт «Тулпар» не работает, за проезд можно не платить Если валидатор для карт «Тулпар» не работает, за проезд...
12:14
Кыргызстанец с лайнера Diamond Princess прибыл в Бишкек. Он на обсервации
12:14
Разгон марша за права женщин. Как реагировали горожане и власти
12:12
Электронное билетирование. Водителям автобусов обещают повысить зарплату
12:09
Камеры «Безопасного города» не работают. Что происходит?