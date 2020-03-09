Электронное билетирование. Выпуск разовых карт нецелесообразен

Себестоимость выпуска разовой карты для проезда в общественном транспорте составит 30 сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель компании BPC AG, внедряющей проект электронного билетирования, Арсен Кондахчан.

По его словам, от ее выпуска отказались из-за высокой себестоимости. «Пока мы не рассматриваем их выпуск, но подсчеты показывают, что люди не готовы приобретать карту за 30 сомов и потом выбрасывать ее», — сказал он.

Арсен Кондахчан отметил, что людей, которые воспользуются картой единожды — очень мало. «Даже если он несколько раз в год приезжает, может просто пополнить карту», — отметил он.

Добавим, что стоимость синей карты «Тулпар» составляет 50 сомов. В нее входит одна поездка.