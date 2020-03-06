Водителя, который выгнал женщину с ребенком из-за коляски, отстранят от работы

Водителя маршрутного такси № 185, который выгнал из салона женщину с ребенком, в любом случае отстранят от работы. Об этом 24.kg сообщил временно исполняющий обязанности начальника Управления городского транспорта Нурлан Атыканов.

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По его словам, сейчас водитель пишет объяснительную. Если сообщение очевидца подтвердится, то шофера уволят. «По предварительной информации, водитель не ругался с пассажиркой. Конфликт якобы произошел между двумя женщинами, а он попытался урегулировать ситуацию. Конечно, у каждого своя правда, мы разбираемся по этому случаю объективно. Хотим пригласить свидетелей, но их трудно найти, к сожалению», — сказал Нурлан Атыканов.

Ранее читатель 24.kg сообщил, что водитель маршрутного такси № 185 выгнал пассажирку с ребенком из салона. По его словам, женщина зашла в маршрутку с коляской, которая была собрана и не мешала пассажирам.