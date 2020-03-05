В правительстве создан штаб: будет минимизировать последствия от внешних шоков

Создан республиканский штаб по реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий от внешних шоков, в том числе в связи с ситуацией по распространению коронавируса, и стимулирование экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Штаб возглавил вице-премьер-министр по экономическому блоку Эркин Асрандиев.

Сегодня состоялось первое заседание, в ходе которого были рассмотрены и определены ключевые задачи и вопросы, стоящие перед штабом. Профильным государственным органам дан комплекс поручений по разработке и утверждению плана мероприятий по минимизации последствий от внешних шоков и стимулированию отечественных производителей.

Напомним, создать штаб чиновникам правительства было рекомендовано в ходе заседания Совета безопасности в узком составе.