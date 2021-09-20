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Власть

Выборы-2021. Создан штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям

Образован Республиканский штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Штаб образован, учитывая важность своевременной подготовки к выборному процессу, проведению открытых, прозрачных и честных выборов. Председателем утвержден секретарь Совета безопасности КР.

Сопредседателями утверждены глава ЦИК и заместитель главы кабмина.

  
Ссылка: https://24.kg/vlast/207756/
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