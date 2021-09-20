Выборы-2021. Создан штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям

Образован Республиканский штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.
Штаб образован, учитывая важность своевременной подготовки к выборному процессу, проведению открытых, прозрачных и честных выборов. Председателем утвержден секретарь Совета безопасности КР.
Сопредседателями утверждены глава ЦИК и заместитель главы кабмина.