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Общество

Бишкекчане подозревают у депутатов неизвестный вирус обещаний. Опрос горожан

В 2020 году кыргызстанцы выберут депутатов в местные кенеши в пяти городах — Караколе, Токмаке, Оше, Балыкчи и Майлуу-Суу. Осенью пройдут выборы в Жогорку Кенеш.

Очевидно, что народные избранники снова наобещают гражданам с три короба. Выполнять же заявленное они явно не торопятся. Ведь партии, которые победили на выборах в 2015-м и вошли в Жогорку Кенеш, раздали 1 тысячу 606 обещаний, из которых выполнили только 431. Более того, обещания политорганизаций зачастую не совпадают с их программами.

Бишкекчане рассказали в опросе 24.kg, что с большим скептицизмом относятся к предвыборным кампаниям партий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145613/
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