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Общество

Запрет на въезд по ID-карте. Как попасть в страну, если нет загранпаспорта

Кыргызстанцы, которые выехали за пределы страны по ID-карте, не знают, как им вернуться на родину. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«У меня сейчас такая ситуация. Я вылетал в октябре из Бишкека по ID-карте. Загранпаспорта с собой у меня нет. Как мне прилететь обратно? Я понимаю, что это временная мера, но хотелось прояснить ситуацию», — обратился за помощью один из них.

В Государственной пограничной службе 24.kg рассказали, что попасть в Кыргызстан по ID-карте все-таки можно. Правда, для этого придется пройти дополнительные проверки.

«По решению правительства кыргызстанцы должны предъявлять общегражданский паспорт. Если его нет с собой, а в наличии только ID-карта, можно показать копии загранпаспорта со страницами, где есть штампы о прохождении границы. Если у человека нет загранпаспорта, то будет проверка по базе данных Государственной регистрационной службы. Мы будем смотреть, выдавался человеку общегражданский паспорт или нет. Если не выдавался, то в страну его впустят, но придется пройти дополнительный контроль. Это делают, чтобы предотвратить завоз коронавируса в республику», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145527/
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