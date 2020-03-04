Суд по событиям в Кой-Таше. Ходатайство об исключении доказательств отклонено

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Заседание проходит в закрытом режиме.

Гособвинитель Нурлан Тагаев сказал, что ходатайство об исключении некоторых доказательств из протоколов очных ставок судья Марат Садыков не удовлетворил.

По его словам, два аналогичных ходатайства от юристов суд рассмотрит на следующем заседании. Процесс предварительных слушаний продолжится завтра.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.