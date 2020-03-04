18:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Ходатайство об исключении доказательств отклонено

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Заседание проходит в закрытом режиме.

Гособвинитель Нурлан Тагаев сказал, что ходатайство об исключении некоторых доказательств из протоколов очных ставок судья Марат Садыков не удовлетворил.

По его словам, два аналогичных ходатайства от юристов суд рассмотрит на следующем заседании. Процесс предварительных слушаний продолжится завтра.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145522/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по событиям в Кой-Таше. Родственники обвиняемых снова пытались пройти в зал
Суд по событиям в Кой-Таше. Исключить некоторые доказательства просят адвокаты
Суд по событиям в Кой-Таше. Подсудимые выступили с заявлением
Подсудимые просят рассмотреть дело по событиям в Кой-Таше с участием присяжных
Суд по событиям в Кой-Таше. Гособвинитель просит не политизировать дело
Суд по событиям в Кой-Таше проходит без участия Алмазбека Атамбаева
Суд по событиям в Кой-Таше. Родственники обвиняемых пытались прорваться в зал
Суд по событиям в Кой-Таше. В зале заседаний улучшили условия для адвокатов
Фото дня. Алмазбек Атамбаев на судебном процессе по событиям в Кой-Таше
Подсудимые по событиям в Кой-Таше просят проводить заседания во Дворце спорта
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
Бизнес
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
4 марта, среда
18:15
Нарисованные пейзажи Кыргызстана хочет купить МВД за 350 тысяч сомов Нарисованные пейзажи Кыргызстана хочет купить МВД за 35...
18:13
Запрет на въезд по ID-карте. Как попасть в страну, если нет загранпаспорта
18:01
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
17:58
Суд по событиям в Кой-Таше. Ходатайство об исключении доказательств отклонено
17:55
Культурно-массовые мероприятия в Кыргызстане запретили из-за коронавируса