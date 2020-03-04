Суд по событиям в Кой-Таше. Исключить некоторые доказательства просят адвокаты

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Заседание проходит в закрытом режиме.

Ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемым суд не удовлетворил. Об этом 24.kg сообщил адвокат Ирины Карамушкиной Александр Типеров.

Он также отметил, что представители защиты заявили очередное ходатайство об исключении из материалов уголовного дела ряда доказательств. «В частности, имеется ряд очных ставок, которые проводились с нарушениями. Сейчас судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения», — сказал Александр Типеров.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.