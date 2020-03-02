Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Милиция задержала около 20 человек

После разгона митингующих на площади Ала-Тоо милиция задержала около 20 человек. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что активных участников акции протеста доставили в Первомайский РОВД.

«Эти участники задержаны за нарушение общественного порядка. Их оштрафуют. В настоящее время милиция патрулирует город», — заявили редакции.

Напомним, что сегодня на площадь Ала-Тоо на митинг в поддержку экс-депутата парламента вышли около 2 тысяч человек. После того как они выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями, один из них пострадал.