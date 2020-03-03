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Общество

Салоны красоты, аптеки, ветклиники. Кого еще предлагают проверять депутаты

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова озаботилась ростом инфекционных заболеваний, прежде всего гепатитов, и инициирует поправки в Закон «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

Она предлагает ввести норму, при которой проведение плановых проверок предпринимателей, чья деятельность связана с производством, изготовлением, хранением, перевозкой, реализацией, эксплуатацией и утилизацией лекарственных средств — фармацевтических компаний и аптек, а также частных медицинских учреждений и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих частную медицинскую деятельность, должно быть без предварительного уведомления.

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев тоже считает, что надо дать возможность проверять медцентры, фармацевтические компании, стоматологические клиники, ветеринарные клиники и салоны красоты без предварительного уведомления.

Депутат Евгения Строкова посетовала, что в салонах красоты не так тщательно обрабатывают инструменты, как в медучреждениях.

Напомним, сейчас проверки частных клиник, стоматологических кабинетов, салонов красоты, аптек и ветклиник проводятся только после поступления жалоб и заявлений. Внеплановые проверки назначаются чиновниками, если зафиксирован факт массового заражения, отравления или иной нештатной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145254/
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