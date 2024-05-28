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Прокуратура наказала чиновника в Джалал-Абаде за незаконную проверку бизнеса

Прокуратура города Кара-Куля привлекла к ответственности чиновника, проводившего незаконную проверку субъекта предпринимательства. Об этом сообщили в надзорном органе региона.

По его данным, несмотря на ограничения, наложенные Указом президента «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства», главный инспектор Джалал-Абадского регионального управления государственного архитектурно-строительного контроля Ж.З.М. проверил ОсОО «Жагалмай» и оштрафовал фирму на 200 тысяч сомов.

Прокуратурой Кара-Куля в отношении Ж.З.М. возбуждено производство о правонарушении и наложен штраф в 10 тысяч сомов.

Исполняющий обязанности прокурора Бектурсун Бакиров подчеркнул, что субъекты предпринимательства могут узнать о законности проверки по мобильному приложению «Бизнести коргоо» или сообщить в прокуратуру по горячей линии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295244/
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