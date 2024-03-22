Министерство экономики и коммерции предлагает внести в Налоговый кодекс нормы, согласно которым проверки и контрольные мероприятия можно проводить только после их регистрации в органах прокуратуры.

Чиновники разработали поправки в законы, направленные на регулирование проверок со стороны правоохранительных, налоговых и других уполномоченных органов в отношении субъектов предпринимательства.

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Отмечается, что они расписаны в рамках реализации указа президента о введении временного запрета на проведение проверок субъектов предпринимательства.

Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в законы «Об органах внутренних дел», «Об оперативно-разыскной деятельности», «Об органах национальной безопасности» и «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

Например, в Уголовный кодекс предлагается внести статью, предусматривающую ответственность за проведение незаконной проверки.

За нарушение предлагается наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч сомов либо лишением свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности в государственных контролирующих органах либо заниматься определенной деятельностью до двух лет.

То же деяние, совершенное с целью получения выгоды и выгоды для себя или других лиц, или для других личных интересов, наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона сомов либо лишением свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенную должность в государственных контролирующих органах либо заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Деяния, причинившие тяжкий вред, наказываются штрафом в размере от 1 до 2 миллионов сомов либо лишением свободы от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности в государственных контролирующих органах либо заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Предлагается, чтобы доследственная проверка в отношении субъектов предпринимательства, связанная исключительно с их деятельностью, подлежала регистрации в органах прокуратуры.

В законы «Об органах внутренних дел», «Об оперативно-разыскной деятельности» и «Об органах национальной безопасности» вносятся изменения, регламентирующие обязательную регистрацию в органах прокуратуры проведения проверок субъектов предпринимательства.

Минэкономики также предлагает внести норму о запрете на проведение проверок субъектов предпринимательства органами местного самоуправления.