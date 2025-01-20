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Экономика

Перераспределение функций в ГНС: централизованных выездных проверок не будет

В структуре Налоговой службы произошли существенные изменения. Об этом стало известно сегодня по итогам еженедельного совещания руководства ведомства.

Управление проверок центрального аппарата ГНС больше не будет осуществлять выездные контрольные мероприятия в отношении объектов бизнеса. Планирование, анализ, оценка рисков, мониторинг, отчетность и методология — таким будет основной спектр деятельности.

Что касается проверок крупного бизнеса, которыми в основном и занимались сотрудники центрального аппарата, то их будут осуществлять территориальные подразделения Налоговой службы.

По оценкам экспертов, такое решение должно снизить коррупционную составляющую и повысить налоговые сборы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317238/
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