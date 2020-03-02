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Общество

Инспекторы патрульной милиции на частном авто вымогали деньги у таксиста

Трое сотрудников Патрульной службы милиции посадили в частную автомашину водителя такси и забрали у него деньги. Видео опубликовали пользователи соцсетей.

По словам автора, инцидент произошел на пересечении Южной магистрали и проспекта Чингиза Айтматова. На видео в машине марки Honda Accord (госномер 07KG 667 AAI) сидят трое сотрудников патрульной милиции и водитель такси. Снимающий просит инспекторов представиться, на что те не отреагировали.

«Вы же новая милиция, как вам не стыдно?!» — возмущается горожанин незаконным действиям сотрудников УПСМ. Те отвечают, что проводят профилактические мероприятия.

Позже водитель такси рассказал автору видео, что сотрудники патрульной милиции забрали у него более 300 сомов. При этом об оформлении официального штрафа речи не идет.

В системе «Безопасный город» на Honda Accord с госномером 07KG 667 AAI зафиксирован штраф в сумме 6 тысяч 500 сомов.

В пресс-службе УПСМ 24.kg рассказали, что данный инцидент произошел примерно месяц назад. По факту ведется служебное расследование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145233/
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