Смертельное ДТП на пешеходном переходе в Бишкеке: погиб 24-летний парень

В Бишкеке произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

По предварительным данным, авария произошла сегодня около 2.20 на улице Токомбаева. Водитель машины Lexus LX 460 2001 года рождения, двигаясь в западном направлении, на высокой скорости совершил наезд на автомобиль Honda Fit, который остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить человека.

После столкновения Lexus продолжил движение и сбил пешехода 2001 года рождения, переходившего дорогу. От удара молодой человек скончался на месте.

Также в результате ДТП повреждены еще две машины, стоявшие на обочине.

По факту происшествия возбуждено дело, проводятся следственные мероприятия.