Из-за неуплаты штрафов 123 автомобиля поставили на штрафстоянки

С 1 января по 27 февраля по Кыргызстану зафиксировали 91 тысячу 80 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

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В ведомстве подчеркнули, что 123 автомобиля поставили на штрафстоянку за нарушение сроков оплаты штрафов. «Штраф должен уплачиваться не позднее одного месяца. При нарушении срока правоохранители вправе принудительно эвакуировать машину неплательщика», — отметили там.

За указанный период выявили 1 тысячу 292 водителя, которые находились за рулем пьяными, за автохулиганство на штрафстоянку поставили 13 авто.