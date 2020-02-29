17:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Безопасный город

Из-за неуплаты штрафов 123 автомобиля поставили на штрафстоянки

С 1 января по 27 февраля по Кыргызстану зафиксировали 91 тысячу 80 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Читайте по теме
Больше 1 миллиона штрафов выписано по проекту «Безопасный город»

В ведомстве подчеркнули, что 123 автомобиля поставили на штрафстоянку за нарушение сроков оплаты штрафов. «Штраф должен уплачиваться не позднее одного месяца. При нарушении срока правоохранители вправе принудительно эвакуировать машину неплательщика», — отметили там.

За указанный период выявили 1 тысячу 292 водителя, которые находились за рулем пьяными, за автохулиганство на штрафстоянку поставили 13 авто.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145123/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушила машина с российскими госномерами
Езда по встречке. Водители в Бишкеке грубо нарушают Правила дорожного движения
Из-за ремонта трассы Бишкек — Кара-Балта водители выезжают на встречку
Водитель буса в Бишкеке проехал на красный свет, чуть не сбив пешехода
Еду как хочу. В Бишкеке на перекресток машина выехала необычным способом
Закройте рот и сядьте. Активист Болот Ибрагимов поругался с журналистами NewTV
«Тойота» виляла на дороге в Бишкеке, не пропуская другие машины
Правила нарушил в Бишкеке водитель машины с самодельным прицепом
Не пропустил пешеходов. Водитель в Бишкеке нарушил ПДД
На экс-сотрудника прокуратуры, сорвавшего камеру инспектора, возбудили дело
Популярные новости
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Дело по&nbsp;Кой-Ташу. Кто из&nbsp;сторонников Атамбаева пошел на&nbsp;сделку со&nbsp;следствием Дело по Кой-Ташу. Кто из сторонников Атамбаева пошел на сделку со следствием
Сборы в&nbsp;школах. С&nbsp;родителей требуют деньги на&nbsp;экзамены, праздники, &laquo;Умную школу&raquo; Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»
Казахстанцы сделали фото на&nbsp;площади Ала-Тоо с&nbsp;плакатом &laquo;Верните голову Кенесары&raquo; Казахстанцы сделали фото на площади Ала-Тоо с плакатом «Верните голову Кенесары»
Бизнес
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
Миссия или мотивация? Как создать из&nbsp;компании место, откуда не&nbsp;уходят Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
Внимание, аукцион. На&nbsp;продажу выставлено нежилое помещение в&nbsp;селе Ленинском Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
29 февраля, суббота
17:24
Из-за неуплаты штрафов 123 автомобиля поставили на штрафстоянки Из-за неуплаты штрафов 123 автомобиля поставили на штра...
17:00
У семи нянек. Мэрия исправляет недочеты только после жалоб и то не всегда
16:31
Просят заасфальтировать. Участку улицы Жукеева-Пудовкина в Бишкеке нужен ремонт
16:01
В Бишкеке несколько лет назад между домами вырыли котлован. Жители возмущены
15:40
Депутат заступилась за коллег в айыльных кенешах