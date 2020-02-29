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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 29 февраля 2016 года

Самым теплым в Бишкеке было 29 февраля 2016 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день тогда в столице зафиксировали 22,2 градуса тепла.

Самым холодным 29 февраля было в 1984-м, когда столбик термометра опустился до отметки −17,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1925-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −1 градус.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2006 года, когда средняя температура составила +3,7 градуса. Самым холодным — февраль 1931-го. Тогда среднемесячная температура воздуха составила −15,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 29 февраля днем в Бишкеке без осадков, ночью от 0 до −2 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +11-13 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145094/
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