Температурные рекорды. Самым теплым было 23 мая 2017 года

Самым теплым в Бишкеке было 23 мая 2017 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33,1 градуса.

Самым холодным 23 мая было в 1983-м, когда температура составила +0,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года, когда средняя температура составила +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го. Тогда среднемесячная температура составила +13,4 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 23 мая ночью в Бишкеке дождей не ожидается, возможны небольшие порывы ветра. Температура воздуха составит +12-14 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +29-31 градуса.