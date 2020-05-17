Температурные рекорды. Самым теплым было 17 мая 2000 года

Самым теплым в Бишкеке было 17 мая 2000 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +34,6 градуса.

Самым холодным 17 мая было в 1966-м, когда столбик термометра опустился до отметки +4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года, когда средняя температура составила +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го. Тогда среднемесячная температура составила +13,4 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 17 мая ночью в Бишкеке дождь, температура воздуха составит +11-13 градусов. Днем в столице также будет дождливо. Воздух прогреется до +20-22 градуса.