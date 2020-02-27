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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев пишет в СИЗО книгу. О чем воспоминания, рассказал адвокат

Бывший президент страны пишет в СИЗО ГКНБ книгу. Об этом 24.kg сообщил адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев.

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По его словам, бывший глава государства написал уже почти половину будущего издания. Книга о детстве и школьных годах автора.

«Алмазбек Атамбаев пишет книгу сам. Для этого ему передали специальные тетради. Несмотря на то что его состояние здоровья остается критическим, он продолжает работать — пишет собственноручно», — рассказал Замир Жоошев.

Он добавил, что Алмазбек Атамбаев отказался подписывать обвинительный акт по уголовному делу о беспорядках в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев — фигурант двух уголовных дел. Ему предъявлено обвинение в коррупции по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Обвинение в коррупции и убийстве также предъявлено по событиям в Кой-Таше во время его задержания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144845/
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