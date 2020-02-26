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Общество

Чемпионат мира по хоккею в Бишкеке. Милиция перешла на усиление

В связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по хоккею в Бишкеке будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что с 26 февраля на территории Кыргызстана милиция проведет мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений лицами, состоящими на учетах в ОВД, преступлений в сфере семейно-бытовых отношений и правонарушений в общественных местах.

«Спецслужбами тщательно изучается общественно-политическая ситуация и оперативная обстановка, предпринимаются меры по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений. Соответствующим службам дано указание обследовать и взять под охрану места проведения спортивных мероприятий и усилить контроль за поведением лиц, состоящих на учетах в ОВД. Дополнительно предпринимаются меры по обеспечению общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий, также под особую охрану будут взяты важные объекты», — сообщили в МВД.

Милиция просит проявлять бдительность (в случае обнаружения подозрительных предметов, своевременно информировать об этом ближайшие наряды), а также с пониманием отнестись к мерам безопасности и проводимым профилактическим мероприятиям. Будут выставлены фильтрационные посты из числа наиболее подготовленных сотрудников милиции.

Напомним, в Бишкеке с 3 по 5 марта впервые пройдет чемпионат мира среди команд четвертого дивизиона по хоккею с шайбой.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144757/
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