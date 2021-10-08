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Общество

Мээрим Жуманазарова дала интервью после победы на ЧМ мира по борьбе. Что сказала

«Все возможно», — сказала Мээрим Жуманазарова в интервью после победы на чемпионате мира по борьбе — 2021. Обладательница золотой медали обратилась к женщинам Кыргызстана и призвала их ставить большие цели и ничего не бояться, чтобы достичь успеха.

Она сказала, что счастлива выиграть золотую медаль на международном соревновании и отметила роль двукратной чемпионки мира по борьбе Айсулуу Тыныбековой.

«С Айсулуу Тыныбековой брали пример и будем брать. Она лидер нашей команды. В 2019 году я не участвовала на ЧМ мира по борьбе из-за травмы. В том году Айсулуу эже стала чемпионкой мира. В тот момент я была очень рада за нее», — сказала спортсменка.

Мээрим Жуманазарова подчеркнула, что победа была бы невозможна без сильных тренеров сборной Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209736/
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